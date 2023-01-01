Правила регистрации ООО обязывают организацию иметь юридический адрес, который и будет указан в документах, подаваемых в налоговую инспекцию и в другие госорганы. Если он вызывает подозрения, то компанию либо не зарегистрируют, либо у нее возникнут проблемы уже в процессе ее работы. В этой статье рассмотрим, как получить юридический адрес для ООО и каким требованиям он должен соответствовать.

Что такое юридический адрес ООО?

Под этим термином подразумевается местоположение единоличного исполнительного органа организации – как правило, директора или гендиректора. Этот адрес налоговая служба заносит в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В дальнейшем по нему организация осуществляет свою деятельность, а различные контролирующие органы присылают письма, уведомления и другие документы, а также осуществляют проверки. Поэтому, даже если организация фактически расположена в другом месте, отправленные по юридическому адресу письма считаются доставленными.

Однако, в законах вместо понятия «юридический адрес» используются другие понятия:

Место нахождения юридического лица – название населенного пункта или муниципального образования, в котором зарегистрирована организация (оно указывается в уставе);

Адрес в пределах места нахождения – это подробный почтовый адрес для связи с ООО, в котором указывается почтовый индекс, регион, населенный пункт, улица, номер дома и офиса (если компания расположена в офисном здании или бизнес-центре).

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Именно второй адрес и называется «юридическим», он указывается в заявлении на регистрацию. Вместе с местом нахождения он вносится налоговой службой при регистрации организации в ЕГРЮЛ.

Требования к юридическому адресу

Не каждый адрес может использоваться в качестве юридического при регистрации ООО. Он должен соответствовать следующим критериям:

Указывать на достроенное и неразрушенное (то есть находящееся в эксплуатации) здание;

Не использоваться другими зарегистрированными организациями;

Не использоваться государственными или военными органами, из-за которых с ООО нельзя будет свободно связаться.

При регистрации ООО указанный в заявлении юридический адрес проверяется налоговой службой. Если он не соответствует хотя бы одному из эти критериев, в регистрации будет отказано. Часто возникает такая ситуация, что адрес указывает на реальное эксплуатируемое строение, которое не используется военными или иными органами, ограничивающими свободу связи. Но по нему уже зарегистрировано множество организаций, большинство из которых там фактически не находится. Это тоже является поводом для отказа в регистрации.

После регистрации ООО должна фактически располагаться по указанному юридическому адресу. Налоговая служба периодически проверяет уже зарегистрированные организации на этот счет. Например, на фиктивность юридического адреса указывает возврат отправленных по нему писем как неполученных или отсутствие вывески или представителей организации в соответствующем здании. В этом случае налоговая служба направляет руководителю ООО запрос на предоставление актуальных и достоверных сведений о реальном местонахождении. Если ответа на него не будет или он покажется налоговикам неубедительным, спустя 30 дней в ЕГРЮЛ внесут запись о недействительности адреса. А спустя еще полгода по решению налоговой в отношении ООО может быть начата процедура ликвидации.

Как получить юридический адрес для ООО?

Есть 4 основных способа получения юридического адреса:

Помещение, находящееся в своей собственности. Это самый простой вариант, к тому же по закону налоговая служба не может требовать документы, подтверждающее право собственности. Однако, на практике их лучше все же предоставить (хотя бы выписку из реестра недвижимости). Важное условие – расположенное по адресу помещение должно быть нежилым.

Арендованный офис или здание. Можно зарегистрировать ООО в арендуемом помещении, но в таком случае потребуется сначала предоставить гарантийное письмо от его владельца, что он заключит с арендатором соответствующий договор и не будет против от использования свой собственности как офиса. Если такого разрешения заранее не получить, есть риск, что собственник опротестует в налоговой регистрацию организации в своем помещении, и адрес признают недействительным.

Место проживания гендиректора или учредителя. Закон не запрещает регистрировать ООО по адресу жилого помещения, где проживает исполнительный орган организации, с учетом следующих условий:

В этом помещении нельзя обустроить офис и работать – можно только использовать его адрес;

Собственник жилья (в том числе арендодатель, если помещение арендуется) дал разрешение на то, что его адрес будет указан в качестве юридического для ООО в ЕГРЮЛ.

На практике к таким юридическим адресам налоговая служба, кредитные организации и контрагенты относятся очень настороженно.

Арендовать адрес под регистрацию. Существуют фирмы, которые предоставляют почтовые адреса и одновременно оказывают почтовые и секретарские услуги. Зачастую они используют один и тот же адрес для регистрации сразу нескольких фирм, которые там не фактически не находятся. Такие адреса могут вызвать у налоговой службы подозрение, потому что ими часто пользуются фиктивные компании-однодневки.

По закону на один и тот же адрес может быть зарегистрировано несколько юрлиц, однако если их больше 5, то у налоговой службы могут возникнуть вопросы. Поэтому, если вы выбрали 4 способ регистрации юридического адреса, то сначала проверьте на сайте ФНС, сколько компаний на нем числится.

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