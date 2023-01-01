Как выбрать юриста по банкротству физического лица?

Банкротство – всегда сложная юридическая процедура, полная «подводных камней», которые могут создать немало проблем в будущем. Конечно, можно изучить все ее аспекты самостоятельно, но это потребует сил и времени. Альтернативный вариант – воспользоваться помощью квалифицированного юриста, который поможет с подготовкой документов, представит интересы должника на судебном разбирательстве, проследит за исполнением решения суда.

Критерии выбора юриста по банкротству физических лиц

Специализация. Юристы «широкого профиля» объективно хуже разбираются в теме, чем специализирующиеся на банкротстве и в смежных областях. Однако, если вы обращаетесь в юридическую компанию, она может быть и многопрофильной – в этом даже есть свои преимущества:

Стабильность – многопрофильные компании меньше зависят от рыночного спроса и перемен в законодательстве;

– многопрофильные компании меньше зависят от рыночного спроса и перемен в законодательстве; Помощь в различных областях права – во время процедуры банкротства может потребоваться помощь и других юристов, которых не придется искать на стороне;

– во время процедуры банкротства может потребоваться помощь и других юристов, которых не придется искать на стороне; Удобные условия оплаты – многопрофильные фирмы часто предлагают постоплату своих услуг или рассрочку, что особенно удобно в контексте банкротства клиента.

Главное, чтобы в выбранной многопрофильной юридической компании работал юрист, специализирующийся на банкротстве.

Опыт. Процедура банкротства подразумевает работу с документами, ведение переговоров, представительство интересов клиента в суде и на досудебных разбирательствах, контроль за исполнением судебных решений и т. д. Теоретических познаний в юриспруденции для этого недостаточно – от юриста требуется большой практический опыт участия в таких делах. Только тогда он сможет учесть все нюансы, не предусмотренные в юридических справочниках. Оценить опыт специалиста можно по количеству дел, в которых он принимал участие, и числу выигранных им разбирательств.

Репутация юриста. Оценить ее можно по рекомендациям от знакомых или родственников, которые уже пользовались его услугами, и отзывам других клиентов на сайте или в приемном офисе самого юриста или профессионального сообщества, в котором он состоит. Также их можно посмотреть на сайтах-отзовиках, таких как yell.ru, Google.maps, Яндекс.Карты и т. д. Однако, нужно учитывать, что часто такие отзывы пишутся на заказ, поэтому репутацию специалиста нужно оценивать комплексно по различным источникам.

Сайт. Если это одностраничный ресурс с минимальным набором данных, то его владельца лучше обойти стороной. Заслуживающие доверия, опытные и квалифицированные специалисты на сайтах выкладывают максимально подробную информацию о своей профессиональной истории (включая изображения сертификатов и лицензий), перечень услуг, отзывы клиентов, материалы по различным юридическим вопросам, случаи из личной практики. Также обратите внимание на страницу «Контакты» - в ней должен быть указан юридический адрес и схема проезда, фотографии из офиса (если речь идет о фирме), контактные данные (телефон, электронная почта, ссылки на мессенджеры и т. д.), реквизиты.

Офис. У компании обязательно должен быть свой офис, расположенный по юридическому адресу. Посещая его, обратите внимание на наличие и качество вывески, количество сотрудников. Попросите арендодателя помещения предоставить вам информацию о том, как давно данная компания располагается по указанному адресу и т. д. Кстати, расположение и интерьер офиса не имеют такого важного значения. Зачастую многие недобросовестные фирмы-однодневки специально арендуют на месяц дорогое помещение в центре города, чтобы создать о себе благоприятное впечатление у клиента.

Юридические сведения. Любой заслуживающий доверия частный юрист или юридическая компания оставляют свой «след», который можно проверить. Важнейшие моменты, на которые нужно обратить внимание:

Дата учреждения компании или ИП (для частного юриста), статус, наличие налоговой задолженности – эту информацию можно посмотреть на сайте ФНС РФ через выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

Репутация учредителя или директора – не руководит ли он еще несколькими фирмами, не меняет ли регулярно телефоны, адреса и т. д. (лучше воспользоваться сервисами «Контур.Фокус» или «Спарк»);

Наличие профессиональных сертификатов и документов о юридическом образовании специалистов.

Также стоит проверить выбранного юриста или компанию на предмет ее участия в судебных разбирательствах в качестве ответчика (в Картотеке арбитражных дел и ГАС Правосудие), задолженностей (на сайте ФССП).





Анализ договора. Подавляющее большинство юристов, специализирующихся на банкротстве, предоставляют свои услуги по договору. Анализ этого документа тоже позволяет оценить, стоит ли довериться выбранному специалисту или поискать другого. Важнейшие критерии:

Текст. Он должен быть составлен грамотно и раскрывать все аспекты сотрудничества, но без запутанности, громоздкости и двойных толкований.

Он должен быть составлен грамотно и раскрывать все аспекты сотрудничества, но без запутанности, громоздкости и двойных толкований. Перечень работ. В договоре должны быть прописаны все услуги, которые предоставляет юрист, с ценой каждой из них и общей стоимостью, а также порядком и сроками оплаты.

Перечень и стоимость услуг в договоре должны соответствовать озвученным юристом во время консультации. Хороший, заслуживающий доверия специалист подробно объяснит каждый пункт соглашения, поэтому не стесняйтесь спрашивать, если по каким-то вопросам у вас возникли сомнения.

Заказать услуги по юридическому сопровождению банкротства вы можете в ООО «ЮрМос». Наши профильные специалисты обладают многолетним опытом в решении подобных дел, отличным знанием законов в данной области. По вашему требованию предоставим все документы, подтверждающие нашу компетентность и надежность.

Смотрите также: помощь в банкротстве физического лица или ИП в Москве. Официально, законно, по договору. Защитим от коллекторов, снимем аресты на имущество, защитим имущество и снимем запрет на выезд. Бесплатная консультация доступна по ссылке – оформление банкротства.